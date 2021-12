Caso Peng | Wta ribadisce “preoccupazione” per sorte tennista

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La Wta, l'organizzazione che gestisce il circuito del tennis femminile mondiale, ha ribadito oggi la sua "" per ladiShuai, all'indomani di un'intervista in cui la giocatrice cinese ha negato di avere mai accusato di abusi sessuali l'ex vice premier di Pechino, Zhang Gaoli. "Queste apparizioni (pubbliche) non dissipano le preoccupazioni della WTA sul suo benessere e sulla sua capacità di comunicare senza censura o coercizione", ha affermato l'organizzazione in una nota.In questa intervista, la prima da quando è scoppiato ilche la vede coinvolta,Shuai ha confutato ogni tesi di aggressione sessuale. "In primo luogo, voglio sottolineare un punto molto importante: non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente", ha detto...