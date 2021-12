Anche internet inquina, e nemmeno poco: secondo le stime del Global Carbon Project, (Di lunedì 20 dicembre 2021) a forza di navigare sul web, postare foto, stories, tweet, a forza di mandarci email e guardare video in streaming, ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021) a forza di navigare sul web, postare foto, stories, tweet, a forza di mandarci email e guardare video in streaming, ...

Advertising

prete_vallon : @andreadelogu Dai Andrea, un paio di Grog e ti passa tutto per la ricetta puoi vedere su internet o se sei in giro… - joonorthstar : anche se eventualmente un giorno smetterò di fare la soldata pazza on the internet (sdrammatizziamo) so per certo c… - GarbaSte : @MikeTheBike9999 Con un milione di euro ci resto anche dopo. E poi faccio installare internet e mi compro la TV. - moldoveanuFlor7 : @MikeTheBike9999 Si con tanta gioia. Peccato che non è vero, io andrei anche 6 mesi sono abituata , nata e cresciu… - sasharaxris : @MikeTheBike9999 Ma anche no! nemmeno se avessi tv e internet!???? -