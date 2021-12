Zielinski: “Per la corsa scudetto noi ci siamo e lotteremo fino alla fine” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Piotr Zielinski, intervistato dai microfoni di Dazn, dichiara ancora aperta la corsa scudetto: “Ci siamo e lotteremo fino alla fine”. Quanto valeva questa vittoria per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Piotr, intervistato dai microfoni di Dazn, dichiara ancora aperta la: “Ci”. Quanto valeva questa vittoria per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ? 77’ | Doppia sostituzione per noi ?? @HirvingLozano70 e Zielinski ?? @MPolitano16 e Ounas #MilanNapoli 0-1 ??… - DiMarzio : #Napoli, problemi respiratori per Piotr #Zielinski: le ultime - ste_ciak : RT @milan_corner: Stasera purtroppo in contemporanea abbiamo visto Zielinski, non ci voleva proprio per il mio fegato - TeofiloSteven : RT @milan_corner: Stasera purtroppo in contemporanea abbiamo visto Zielinski, non ci voleva proprio per il mio fegato - milan_corner : Stasera purtroppo in contemporanea abbiamo visto Zielinski, non ci voleva proprio per il mio fegato -