Il successore di Mattarella descritto da Mattarella (Di domenica 19 dicembre 2021) Sergio Mattarella ha disegnato l’identikit del successore Ideale, suggerendo come scegliere personaggi all’altezza ed evitare quelli che sul Colle sarebbero una sciagura. Senza far nomi e cognomi, ci mancherebbe; però fornendo la check-list di tutte le qualità indispensabili per svolgere la funzione presidenziale, e dunque additando il modello che i grandi elettori dovrebbero tenere a mente quando si pronunceranno sui vari Draghi, Berlusconi, Gentiloni, Cartabia, Pera, Casini e Amato. Questo utilissimo “vademecum” si trova nel sito del Quirinale, pubblicato nella sezione “Discorsi”. Il presidente ne ha dedicati ben nove ai suoi dieci predecessori, profittando dei vari anniversari. È rimasto fuori il solo Giorgio Napolitano perché, fortunatamente per noi e per lui, non può essere ancora commemorato. Di ciascun presidente ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) Sergioha disegnato l’identikit delIdeale, suggerendo come scegliere personaggi all’altezza ed evitare quelli che sul Colle sarebbero una sciagura. Senza far nomi e cognomi, ci mancherebbe; però fornendo la check-list di tutte le qualità indispensabili per svolgere la funzione presidenziale, e dunque additando il modello che i grandi elettori dovrebbero tenere a mente quando si pronunceranno sui vari Draghi, Berlusconi, Gentiloni, Cartabia, Pera, Casini e Amato. Questo utilissimo “vademecum” si trova nel sito del Quirinale, pubblicato nella sezione “Discorsi”. Il presidente ne ha dedicati ben nove ai suoi dieci predecessori, profittando dei vari anniversari. È rimasto fuori il solo Giorgio Napolitano perché, fortunatamente per noi e per lui, non può essere ancora commemorato. Di ciascun presidente ...

