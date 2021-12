Dalle mascherine ai tamponi al lockdown per i no vax: tutte le ipotesi in campo per salvare le feste di Natale. Giovedì la cabina di regia (Di domenica 19 dicembre 2021) In quattro giorni va decisa la strategia per frenare la variante Omicron che sta accelerando la circolazione del virus. Sul tavolo anche la riduzione della durata del Green pass Leggi su lastampa (Di domenica 19 dicembre 2021) In quattro giorni va decisa la strategia per frenare la variante Omicron che sta accelerando la circolazione del virus. Sul tavolo anche la riduzione della durata del Green pass

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il governo pensa a una stretta dopo Natale. Dalle mascherine all’aperto al tampone agli eventi affollati: le… - LaStampa : Dalle mascherine ai tamponi al lockdown per i no vax: tutte le ipotesi in campo per salvare le feste di Natale. Gio… - il_piccolo : Dalle mascherine ai tamponi al lockdown per i no vax: tutte le ipotesi in campo per salvare le feste di Natale. Gio… - messveneto : Dalle mascherine ai tamponi al lockdown per i no vax: tutte le ipotesi in campo per salvare le feste di Natale. Gio… - imnico96 : RT @fratotolo2: Il membro del Comitato tecnico scientifico #Richeldi (compensi dalle case farmaceutiche 115mila euro in 4 anni): “Non abbia… -