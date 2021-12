Covid, news. Ue accelera consegne Pfizer, 20 milioni di dosi in più a inizio 2022. LIVE (Di domenica 19 dicembre 2021) La casa farmaceutica consegnerà 5 milioni di dosi aggiuntive a gennaio, 5 milioni a febbraio e 10 milioni a marzo, che si sommano alle 195 milioni di dosi già programmate. Secondo la circolare del ministero della Salute L'Italia si trova "in fase epidemica acuta" a causa di un'"elevata velocità di trasmissione del virus nel Paese". Intanto per giovedì 23 dicembre è fissata la cabina di regia a Palazzo Chigi per decidere un'ulteriore stretta sulle misure per contenere la diffusione del virus Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 dicembre 2021) La casa farmaceuticarà 5diaggiuntive a gennaio, 5a febbraio e 10a marzo, che si sommano alle 195digià programmate. Secondo la circolare del ministero della Salute L'Italia si trova "in fase epidemica acuta" a causa di un'"elevata velocità di trasmissione del virus nel Paese". Intanto per giovedì 23 dicembre è fissata la cabina di regia a Palazzo Chigi per decidere un'ulteriore stretta sulle misure per contenere la diffusione del virus

Advertising

GuidoDeMartini : ?? AUSTRALIAN OPEN DI TENNIS: LE RINUNCE DEI NON VACCINATI ?? Secondo quanto riporta il West Australian la stella eme… - repubblica : Covid, le regole per il pranzo di Natale: 'A tavola solo parenti con il Green Pass' [di Elena Dusi] - GuidoDeMartini : I VACCINI POTREBBERO AVER FATTO NASCERE NUOVE VARIANTI. Il vaccino ha protetto, ma per superare questa protezione i… - alessandro_972 : RT @barbarab1974: Covid nel Veneziano, Leoni, Ordine dei Medici : «Se non ne siamo usciti la colpa è dei no vax»??un tizio che dice ste robe… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Covid, il bollettino in regione: 487 nuovi contagi e 7 decessi -