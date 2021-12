Altafini: «Non fui un cuore ingrato. Avevo un contratto libero, il Napoli non mi chiese di rimanere» (Di domenica 19 dicembre 2021) Stasera si gioca Milan-Napoli. Il Corriere dello Sport intervista l’ex di entrambe le squadre, José Altafini. Dal Milan andò via per contrasti con l’allora direttore sportivo. «C’era il direttore sportivo, Gipo Viani, che ce l’aveva con me. Quando il Milan perdeva una partita, lui entrava nello spogliatoio e dava la colpa a me. Tanto che una volta un compagno, Amarildo, si inalberò dicendo: ‘Ma come, date sempre la colpa a lui?’. Così a un certo punto io feci un’annata bruttissima perché non stavo a posto, non ero tranquillo, e così chiesi di andare via. Ci fu una trattativa con la Juventus che però non piacque al presidente Felice Riva. Così alla fine approdai al Napoli. Ma andai via non perché ce l’avessi col Milan: ce l’Avevo con quel dirigente». Gli anni a Napoli li definisce «Meravigliosi. L’unico ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021) Stasera si gioca Milan-. Il Corriere dello Sport intervista l’ex di entrambe le squadre, José. Dal Milan andò via per contrasti con l’allora direttore sportivo. «C’era il direttore sportivo, Gipo Viani, che ce l’aveva con me. Quando il Milan perdeva una partita, lui entrava nello spogliatoio e dava la colpa a me. Tanto che una volta un compagno, Amarildo, si inalberò dicendo: ‘Ma come, date sempre la colpa a lui?’. Così a un certo punto io feci un’annata bruttissima perché non stavo a posto, non ero tranquillo, e così chiesi di andare via. Ci fu una trattativa con la Juventus che però non piacque al presidente Felice Riva. Così alla fine approdai al. Ma andai via non perché ce l’avessi col Milan: ce l’con quel dirigente». Gli anni ali definisce «Meravigliosi. L’unico ...

Advertising

napolista : #Altafini: «Non fui un cuore ingrato. Avevo un contratto libero, il Napoli non mi chiese di rimanere» Al CorSport:… - ilcomunista87 : @Mishimajakowskj @Milanista_Serio C'è Robinho e non altafini lol - Mishimajakowskj : @Milanista_Serio Però ne mancano: a memoria Dino Sani, Altafini e Amarildo. I primi due, pur non avendoli mai visti… - infoitsport : Altafini: “Ibra non più dall’inizio. Pioli ha sbagliato” - zazoomblog : Altafini: “Speriamo che Milan e Napoli domenica non si facciano male” - #Altafini: #“Speriamo #Milan #Napoli -