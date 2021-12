Terremoto di magnitudo 4 3 - 4 8 nella zona di Bergamo | scossa avvertita anche in Brianza

Advertising

andreabettini : Scossa di #terremoto avvertita distintamente anche a Milano. Secondo le prime stime magnitudo fra 4.3 e 4.8. Epicen… - SkyTG24 : #Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita a Milano - Adnkronos : Di magnitudo 5.1, è stata registrata a 24 chilometri a sudest dell'isola ionica. #terremoto #Grecia - CiroNoEuro : RT @dottorbarbieri: ???? #TERREMOTO DI MAGNITUDO TRA 4.3 E 4.8 CON EPICENTRO A BERGAMO - MastroRadu : RT @dottorbarbieri: ???? #TERREMOTO DI MAGNITUDO TRA 4.3 E 4.8 CON EPICENTRO A BERGAMO -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

...scossa diè stata avvertita dalla popolazione a Milano alle 11:35 di questa mattina. L'epicentro, secondo quanto raccolto dall'INGV, è stato nella provincia di Bergamo per una...Questa mattina l'area sud della Grecia in particolare la zona dell'isola di Citera, è stata colpita da undi5.1. La scossa rilevata intorno alle 6.16 di questa mattina, è stata avvertita anche nel Ragusano, specie a Modica e a Ragusa. Il sisma, individuato a una profondità di 62,2 km, ...I dati preliminari dell'INGV indicano una magnitudo stimata di 4.4 con un epicentro tra Milano e Bergamo, precisamente a Bonate. Al momento non si segnalano danni a persone o cose ma resteremo ...Il terremoto ha fatto sussultate mobili e lampadari ... vulcanologia e geofisica ha appena determinato che la stima è di una scossa tra i 4.3 e 4.8 di magnitudo, in provincia di Bergamo.