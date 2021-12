Strage di 200 cuccioli in India | le scimmie si vendicano perché i cani hanno ucciso un piccolo

Advertising

hovintoqualcosa : @Fra_Panizzo @brubenasich @BrescianiWalter Nella cui contorsione ADE ha 9 anni x trovare 1 capello fuori posto e le… - Nicoletto1 : @LaScorza @pinuxbussu @toni17lopez @excel_adicto 'né che lui possa esserlo per altre persone' L'incidenza generale… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage 200

leggo.it

di cani in India . Sono circa 250 i cuccioli uccisi da un gruppo di scimmie assassine pronte a vendicare la morte di un loro piccolo proprio ad opera dei cani. La follia omicida si è scatenata ......una vera e propria 'guerra' tra specie animali che finora ha fatto registrare non meno di... giocattoli e biciclette per aiutare i cani disabili abbandonatidi cani A farli letteralmente ...Strage di cani in India. Sono circa 250 i cuccioli uccisi da un gruppo di scimmie assassine pronte a vendicare la morte di un loro piccolo proprio ad opera dei cani. La follia omicida si ...Per la strage della discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo (Ancona) in 2 patteggeranno una pena e in otto hanno scelto il rito abbreviato ...