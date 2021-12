“Si fa più fatica” la rivelazione di Verratti sull’arrivo di Messi! (Di sabato 18 dicembre 2021) Marco Verratti, centrocampista della nazionale italiana e del PSG, si è concesso ad una chiacchierata con il canale ufficiale del club. Tra i temi trattati c’è la campagna acquista faraonica che han sostenuti i parigini in questa sessione estiva, tra cui l’arrivo di Lionel Messi. Messi Il giocatore ha così deciso di dire la sua, queste le parole: “E’ vero che con il mio ruolo devo comprendere più rapidamente il gioco dei nuovi arrivata ed esaltarne le qualità. A volte i debutti sono un po’ più difficili per questo. Messi o Hakimi tutti li conoscono, ma sul terreno di gioco è un’altra cosa. Quando giochi però con dei calciatori così forti e tecnici è più facile avere connessione in campo perché, alla fine, si parla la stessa lingua: il calcio. Non è difficile giocare con questo tipo di calciatori. E’ facile fare un passaggio a Mbappé perché anche se lo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Marco, centrocampista della nazionale italiana e del PSG, si è concesso ad una chiacchierata con il canale ufficiale del club. Tra i temi trattati c’è la campagna acquista faraonica che han sostenuti i parigini in questa sessione estiva, tra cui l’arrivo di Lionel Messi. Messi Il giocatore ha così deciso di dire la sua, queste le parole: “E’ vero che con il mio ruolo devo comprendere più rapidamente il gioco dei nuovi arrivata ed esaltarne le qualità. A volte i debutti sono un po’ più difficili per questo. Messi o Hakimi tutti li conoscono, ma sul terreno di gioco è un’altra cosa. Quando giochi però con dei calciatori così forti e tecnici è più facile avere connessione in campo perché, alla fine, si parla la stessa lingua: il calcio. Non è difficile giocare con questo tipo di calciatori. E’ facile fare un passaggio a Mbappé perché anche se lo ...

