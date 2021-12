Due donne pilota saudite gareggeranno alla Dakar (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Dania Akeel e Mashael al-Obeidan saranno le prime due donne saudite a partecipare al rally di Dakar dopo che la Saudi automobile and motorcycle federation (Samf) ha concesso le licenze necessarie per prendere parte alla competizione, secondo quello che riportano i media locali. Al-Obeidan ha descritto la partecipazione alla manifestazione come "un sogno che si avvera”. La pilota ha aggiunto che, insieme alla sua collega, sta “aprendo la strada ad altre donne". L'Arabia Saudita ha concesso alle donne il diritto di guidare per la prima volta solo nel 2018. Il rally di Dakar, che si svolge ogni anno dal 1978, e tradizionalmente inizia a Parigi, in Francia, per concludersi a Dakar, in Senegal. I ... Leggi su agi (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Dania Akeel e Mashael al-Obeidan saranno le prime duea partecipare al rally didopo che la Saudi automobile and motorcycle federation (Samf) ha concesso le licenze necessarie per prendere partecompetizione, secondo quello che riportano i media locali. Al-Obeidan ha descritto la partecipazionemanifestazione come "un sogno che si avvera”. Laha aggiunto che, insiemesua collega, sta “aprendo la strada ad altre". L'Arabia Saudita ha concesso alleil diritto di guidare per la prima volta solo nel 2018. Il rally di, che si svolge ogni anno dal 1978, e tradizionalmente inizia a Parigi, in Francia, per concludersi a, in Senegal. I ...

