Di Natale e lo spavento dei ladri: «Li ho convinti con un orologio» (Di sabato 18 dicembre 2021) Le parole alla Gazzetta dello Sport di Antonio Di Natale, che nella giornata di ieri è stato vittima di una rapina in casa Attimi di paura per Di Natale e la sua famiglia, che sono state vittime di una rapina. Le parole alla Gazzetta dello Sport dell'ex attaccante dell'Udinese: LE PAROLE – «Stiamo bene per fortuna. Ora siamo tranquilli, ma sono stati attimi di grande paura. Non è stato facile con tutta la famiglia in casa poi. Hanno preso soltanto un orologio e una collana di mio figlio. Non hanno toccato nessuno e questa è la cosa importante. Credo di aver gestito la situazione nel migliore dei modi e non è facile in quegli attimi. Li ho convinti con l'orologio e se ne sono andati.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

