Covid-19 | crescono ancora le terapie intensive e ricoveri Iss | tra over 80 no vax tasso decesso 45 volte più alto

(Di sabato 18 dicembre 2021)lema cala il numero dei contagiin Italia anche se restano sopra i 28mila. Intanto è stata fissata una riunione della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi per giovedì della prossima settimana, soprattutto alla luce della diffusione della variante Omicron. Attualmente i casi attribuiti a questa mutazione nel nostro Paese sono 84. "La sua presenza era largamente attesa ed è probabile un aumento dei casi nei prossimi giorni", ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. E l'ultimo studio dell'Imperial College rivela che "l'efficacia di due dosi di vaccino è tra lo 0 e il 20% e tra il 55% e l'80% dopo la dose di richiamo".Il bollettinoSono 28.064 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ...

Il totale dei casi ditracciati da febbraio 2020 sale a 5.364.852, di cui 4.881.836 dimessi o guariti e 135.544 deceduti. Rispetto a una settimana fa (sabato 11 gennaio) gli attuali positivi ...Leggi Anche, i dati: 28.064 casi con 697.740 test, tasso di positività al 4%.i ricoveri (+56) e le intensive (+30), 123 le nuove vittimeL'Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi al covid in tutta la provincia di Siena sono 66, di cui 27 nel comune capoluogo. I pazienti ricoverati in area covid all’ospedale Santa Mar ...La Regione invoca altri rinforzi per il tracciamento dei casi di Covid, ormai sul passo dei 2.500 al giorno in Emilia-Romagna. Ma anche per la campagna vaccinale, con le terze dosi in pieno svolgiment ...