Uomini e Donne | Isabella Ricci su Gemma Galgani e Ida Platano | Sono ridicole

Isabella Ricci ha provato forti emozioni sin dalla prima volta che è entrata a far parte del 'Trono Over' di 'Uomini e 'Donne' ed ora che ha trovato la persona che l'accompagnerà fuori dallo studio in Fabio Mantovani, la sua vita ha preso una piega diversa, ma prima di abbandonare del tutto la trasmissione, Isabella ha ancora qualcosa da dire a due delle dame che presenziano il programma. Come abbiamo già detto, la dama più amata di Uomini e Donne per la sua innata eleganza ed educazione, prima di lasciare definitivamente il dating show di Maria de Filippi, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe: se da un lato Isabella ha riscosso molto successo tra il pubblico, lo stesso non è stato all'interno dello studio dove la dama ha avuto ...

