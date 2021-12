Spartak Mosca | Vanoli nuovo allenatore | era l’assistente di Conte all’Inter

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildelloè Paolo. Il 49enne, che ha già allenato l’Italia under 18 e 19, prenderà il posto di Rui Vitoria. Nonostante un ottimo percorso in Europa League, con la vittoria del girone, il portoghese ha pagato a caro prezzo le difficoltà incontrate in campionato, dove il club occupa la nona posizione. Al suo posto dunque l’ex difensore di Verona e Parma, che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di assistente di Antonionell’Inter e nel Chelsea. Insieme a lui, approderà in Russia anche il direttore sportivo Luca Cattani. SportFace.