Serie A, al via penultima giornata di andata: che occasione per l’Inter (Di venerdì 17 dicembre 2021) La 18ª di Serie A parte da Lazio-Genoa alle 18:30, poi l’Inter a Salerno. Sabato alle 15 c’è Atalanta-Roma, si chiude domenica a San Siro con Milan-Napoli Può succedere tutto e il contrario di tutto in questa 18ª giornata di Serie A. La penultima del girone di andata, spalmata in tre giorni da venerdì a domenica, può decretare la prima minifuga dei nerazzurri impegnati nel più classico dei testa-coda a Salerno. Conquistata la vetta della classifica a seguito dell’inaspettato stop del Milan a Udine, la squadra di Inzaghi punta a sfruttate al meglio il turno complicato delle dirette inseguitrici per piazzare il primo affondo della stagione. Salernitana-Inter Dopo una settimana molto più che complicata dal punto di vista societario, la Salernitana ospita i campioni d’Italia ... Leggi su zon (Di venerdì 17 dicembre 2021) La 18ª diA parte da Lazio-Genoa alle 18:30, poia Salerno. Sabato alle 15 c’è Atalanta-Roma, si chiude domenica a San Siro con Milan-Napoli Può succedere tutto e il contrario di tutto in questa 18ªdiA. Ladel girone di, spalmata in tre giorni da venerdì a domenica, può decretare la prima minifuga dei nerazzurri impegnati nel più classico dei testa-coda a Salerno. Conquistata la vetta della classifica a seguito dell’inaspettato stop del Milan a Udine, la squadra di Inzaghi punta a sfruttate al meglio il turno complicato delle dirette inseguitrici per piazzare il primo affondo della stagione. Salernitana-Inter Dopo una settimana molto più che complicata dal punto di vista societario, la Salernitana ospita i campioni d’Italia ...

