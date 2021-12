L' Inter passeggia all' Arechi | 0-5 | la Salernitana continua a sprofondare

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Un film già visto, in tutto e per tutto. Ed allora nessuna sorpresa all?nel testa-coda tra(nel pre-gara pochi minuti di tensione complice l?assalto a un...

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? #SerieA | #SAL 0-5 #INT — ?? Perisic 11’, Dumfries 33’, Sanchez 51’, Lautaro 77’, Gagliardini 87’ — L’#Inter pas… - sportal_it : L'Inter passeggia a Salerno e prova la fuga - sscalcionapoli1 : L’Inter passeggia a Salerno, la Salernitana alza bandiera bianca: finisce 5-0 - AntoninoHetfiel : RT @ProgettoInter: L'Inter passeggia a Salerno 0-5. Risultato netto e senza possibilità di replica. I campani sono in estrema difficoltà, s… - tuttonapoli : L'Inter passeggia a Salerno, la Salernitana alza bandiera bianca: finisce 5-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter passeggia

... Shevchenko ok ed ora c'è il Milan! RISULTATI COPPA ITALIA: L'UDINESESUL CROTONE L'...Lecce deciderà chi sarà a sfidare la Roma ed infine Verona Empoli identificherà la sfidante dell', ...MILANO - L'a San Siro contro il Cagliari (4 - 0), sale a quota quaranta punti e si prende il primo posto solitario della classifica di Serie A, grazie alle reti di Lautaro Martinez (doppietta e ...Prove di fuga per l’Inter – La squadra di Simone passeggia a Salerno e porta a casa altri tre punti fondamentali per il campionato.L' Inter vince 5-0 in casa della Salernitana e consolida il primato in classifica, portandosi momentaneamente a +4 rispetto al Milan e a +6 rispetto al Napoli, con queste ultime due che si affronteran ...