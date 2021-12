Il Quirinale apre le sue porte e la visita è virtuale

(Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Ammirare il soffitto ligneo del Salone dei Corazzieri direttamente dal pc della scrivania, passeggiare per i curatissimi giardini del Quirinale cliccando con lo smartphone, curiosare nello studio alla Vetrata sede delle consultazioni quando c'è crisi di governo senza uscire di casa: la Casa degli italiani apre le sueaitori virtuali e, in collaborazione con Google, offre una passeggiataa 360 gradi nei saloni del palazzo, nei suoi giardini, nella tenuta di Castelporziano, ma offre anche informazioni sulla vita della prima istituzione della Repubblica, sul suo funzionamento e la sua storia. Senza muoversi da casa si potranno così vedere il Salone dei Corazzieri e la collezione di carrozze antiche, la macchina sabauda per fare le caramelle e il labirinto di siepi di bosso, lo studio alla Vetrata dove si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale apre sue

In questa edizione di Hi - Tech & Innovazione Magazine: - Sotto l'albero tanta tecnologia - Riviera (Intel) 'Intelligenza artificiale come un bambino che impara' - Illeporte anche con le visite virtuali mrv/gtr/red SponsorIlleporte a tutti per una visita virtuale. La 'casa degli italiani' approda su Google Arts and Culture ed è la prima volta a livello mondiale che un palazzo, sede della presidenza ...