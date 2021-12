Gabriele Rossi preoccupato per Gabriel Garko: “Messo da parte” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo ha Messo da parte. Sono quattro anni che Gabriel non torna sullo schermo. Questo gli crea ansia“: a parlare così è Gabriele Rossi, ex di Garko. Finita la storia d’amore, i due sono rimasti in buoni rapporti. Lo spiega Rossi al settimanale Nuovo: “Voglio sentirlo per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto”. Insomma, un rapporto che è rimasto nel tempo. Garko è stato di recente ospite a Ballando con le Stelle come ‘ballerino per una notte’ e a Milly Carlucci che gli ha fatto notare come sarebbe bello se fosse un concorrente nella pRossima stagione, l’attore ha risposto: “Si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo hada. Sono quattro anni chenon torna sullo schermo. Questo gli crea ansia“: a parlare così è, ex di. Finita la storia d’amore, i due sono rimasti in buoni rapporti. Lo spiegaal settimanale Nuovo: “Voglio sentirlo per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto”. Insomma, un rapporto che è rimasto nel tempo.è stato di recente ospite a Ballando con le Stelle come ‘ballerino per una notte’ e a Milly Carlucci che gli ha fatto notare come sarebbe bello se fosse un concorrente nella pma stagione, l’attore ha risposto: “Si ...

