Cinque consigli per un detox digitale natalizio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le festività in arrivo sono un'ottima occasione per dimenticare il cellulare in tasca e ritrovare la connessione: non con la rete e i social network, ma con sé stessi e chi ci sta intorno. Riscoprendo anche il valore radicale di sapersi annoiare Leggi su repubblica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le festività in arrivo sono un'ottima occasione per dimenticare il cellulare in tasca e ritrovare la connessione: non con la rete e i social network, ma con sé stessi e chi ci sta intorno. Riscoprendo anche il valore radicale di sapersi annoiare

Advertising

polistodisrotis : Sono sveglia con l'ansia dalle cinque con lo stomaco in gola. (No, non voglio consigli) (Hai mai pensato…? Si ci ho… - bizcommunityit : RT://Cinque consigli per coniugare smartworking e benessere - @DrDigi_Health #smartworking #well-being… - FeniceArde : consigli non richiesti per regali natalizi a bambinx: librino I CINQUE MALFATTI di Beatrice Almaga, prego - kissmeharvder : Per raggiungere le cinque stelle di valutazione farò un thread a parte appena la mia esperienza sarà valida abbasta… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Cinque tips da segnare in agenda per un weekend fantastico a Napoli ?? -