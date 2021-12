Basket | Nba Nets a segno con super Durant | vittorie di Suns e Pacers

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ventiduesimo successo in 24 gare per Phoenix, 13esimo ko di fila per Detroit ROMA - Brooklynnella notte italiana della regular - season dell'Nba. Nonostante un roster rimaneggiato a ...

Ventiduesimo successo in 24 gare per Phoenix, 13esimo ko di fila per Detroit ROMA - Brooklyn Nets a segno nella notte italiana della regular - season dell'. Nonostante un roster rimaneggiato a causa del Covid, il quintetto della 'Big Apple' supera sul parquet casalingo della Barclays Arena i Philadelphia 76ers per 114 - 105 grazie ad una prova '...Solo quattro i match della regular season di2021/2022 andati in scena nella notte italiana tra giovedì 16 e venerdì 17 dicembre. E' stato infatti rinviato per Covid - 19 l'incontro tra Toronto Raptors e Chicago Bulls . Per quanto riguarda ...KD decisivo con 34 punti nel 114-105 di Brooklyn a Philadelphia, i Suns battono 118-98 gli Wizards. Sorridono anche Knicks e Pacers ...NBA - Kevin Durant dà spettacolo contro Philadelphia e trascina i Brooklyn Nets al quarto successo di fila, allungando in testa alla Eastern Conference. A Ovest, i Phoenix Suns si sbarazzano dei Washi ...