5mila studenti in corteo a Roma | «Questo è il tempo del riscatto»

Advertising

CorriereCitta : Roma, la protesta non si ferma: oltre 5mila gli studenti al corteo da Piramide fino al Miur -

Ultime Notizie dalla rete : 5mila studenti

Zazoom Blog

Dopo l'ondata di occupazione nei licei - circa una quarantina quelli interessati - oggi sono stati circagliche sono scesi in piazza per la mobilitazione.Della questione si è occupata la testata Skuola.net che ha svolto un'indagine sualunni delle scuole italiane. Sono emersi dati poco incoraggianti e un certo disagio da parte degli. ...Oltre 5 mila studenti sono scesi in piazza ieri a Roma per la mobilitazione convocata a seguito delle oltre 40 occupazioni studentesche delle ultime settimane, un fenomeno politico che ha preso piede ...Non si ferma la protesta studentesca che ormai da diverse settimane sta interessando la Capitale. Dopo l’ondata di occupazione nei licei- circa una quarantina quelli interessati- oggi sono stati circa ...