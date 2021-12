Usa, Biden nei luoghi dei tornado, visita la citta' devastata di Mayfield (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si e' recato in Kentucky in visita dopo i tornado che hanno colpito lo stato la scorsa settimana. Biden ha visitato Mayfield, la cittadina devastata dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joesi e' recato in Kentucky indopo iche hanno colpito lo stato la scorsa settimana.hato, ladinadalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa Biden Usa, Biden nei luoghi dei tornado, visita la citta' devastata di Mayfield Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si e' recato in Kentucky in visita dopo i tornado che hanno colpito lo stato la scorsa settimana. Biden ha visitato Mayfield, la cittadina devastata dalla catastrofe climatica. "Non vi lasceremo soli. Intendo fare tutto quello che posso, per tutto il tempo necessario per sostenere lo Stato ...

Vaccinarsi contro la Omicron? Sì, e i dati sono incoraggianti Fauci: Dati un po' incoraggianti Il consigliere medico del presidente Usa Joe Biden, l'epidemiologo Anthony Fauci , ha dato una cauta rassicurazione sui rischi della variante Omicron, affermando che ...

Luci tristi. In Usa 800mila morti di Covid, un minuto di silenzio al Congresso Un record cui si affianca quello dei contagi, più di 50 milioni, oltre un sesto della popolazione. Il caos delle misure antivirali, che variano profondamente da stato a stato ...

