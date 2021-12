Un professore | ultimo appuntamento | le anticipazioni

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Un, questa sera su RaiUno alle 21.25 si chiude la fiction che ha avuto molto successo: cosa succederà Questa sera sesto econ Un, la serie Rai con protagonista Alessandro Gassman che ha ottenuto un ottimo successo in termini di ascolti. Simone e Manuel di Un(screen)Andranno in onda l’undicesimo e dodicesimo episodio, gli ultimi di quella che si immagina possa essere solo la prima stagione. Visti i numeri, infatti, il pubblico chiede a gran voce una seconda. Dante Balestra è undi filosofia anticonformista e ogni episodio porta il nome di un filosofo che ha segnato la storia del pensiero. A partite dalle 21.25 sarà trasmesso Rousseau dove vedremo Dante riavvicinarsi ad Anita, scusandosi per il come si è ...

bettvrmistakes : mo mi vedo l'ultimo episodio di un professore paura terrore - mewh3n : OGGI 21.25 C’É L’ULTIMO EPISODIO DI “UN PROFESSORE” MI VIENE DA PIANGERE #unprofessore - aanssiosa : allora stasera c'è l'ultima puntata di un professore, tra tre ore esce lo spot dell'ultimo episodio di hawkeye e io… - _unsaidemily : RT @L0VESUDIFFERENT: ultimo episodio di un professore, ultimo giorno di manuel ferro per almeno un anno #unprofessore - _FedericaHere_ : RT @L0VESUDIFFERENT: ultimo episodio di un professore, ultimo giorno di manuel ferro per almeno un anno #unprofessore -

Un professore, finale di stagione Questa sera, giovedì 16 dicembre, alle 21.30 su Rai 1 va in onda il sesto e ultimo appuntamento con "Un professore", la fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Per Dante Balestra è ormai arrivato il momento di affrontare il suo passato: nel corso della quinta ...