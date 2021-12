Sampdoria-Torino 2-1 | Verre stende i granata

(Di venerdì 17 dicembre 2021)sorride alla compagine blucerchiata che si impone per 2-1 sui ragazzi di Juric Equilibrato e sul filo del rasoio,ha chiuso il quadro dei sedicesimi della Coppa Italia. A centrare il pass per gli ottavi, laddove ci sarà la Juve, sono stati i blucerchiati che riescono così a dare continuità alla netta vittoria nel derby della Lanterna. Decisiva la rete nella ripresa di, dopo che in precedenza il botta e risposta si era concretizzato con i due calci di rigore firmati da Quagliarella e Mandragora. RISULTATI E TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

GENOVA - Si chiude il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia con lache supera per 2 - 1 ila Marassi. Ko per Juric che perde così l'occasione di giocarsi il derby della Mole nel prossimo turno della competizione, ad affrontare la Juventus ci sarà ...DIRETTA(RISULTATO 2 - 1): FASE FINALE DEL MATCH Quando manca ormai solamente una decina di minuti al novantesimo della sfida tra, il punteggio è cambiato per l'ennesima ...Dopo il successo in campionato nel derby, la Sampdoria stacca il pass anche per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al ‘Ferraris’, i blucerchiati eliminano il Torino grazie al 2-1 targato Quagliarel ...Dopo il successo nel derby, la Sampdoria vince in casa anche contro il Torino in Coppa Italia. La formazione di Roberto D'Aversa si impone per 2-1 sui granata di Ivan Juric e stacca il ...