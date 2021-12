RISULTATI | NWA Powerrr 15 12 2021

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Idel 26° Episodio della nuova stagione del Webshow della NWA andati in scena Mercoledì ad Atlanta, Georgia: Tag Team Match – Aron Stevens & Kratos battono The Dirty Sexy Boys (Dirty Dango & JTG) (7:04) NWA World Women’s Title Match – The Hex (Allysin Kay & Marti Belle) (c) battono Kiera Hogan & Mickie James (8:08) e mantengono i Titoli – Mike Knox batte Mims (5:08)