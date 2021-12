Riecco il campionato di Serie A | tocca a Lazio e Inter

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Una sfida da vincere per restare agganciati al treno europeo e scacciare qualche piccola nube che si affaccia su Formello. Laapre la 18/a giornata diA, ospitando domani pomeriggio all'...

Agenzia ANSA

Colantuono chiederà aiuto a Milan Djuric, vecchia conoscenza delitaliano: il gol all'Inter del bosniaco si gioca 5,00. . 16 dicembre 2021Con i gialloblù affronterà la Roma altre 3 volte, due in Coppa Italia e una in, quest'... Dopo due anni senza confrontila sfida decisiva. Chissà come finirà. Guarda tutta la Serie A ...(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Una sfida da vincere per restare agganciati al treno europeo e scacciare qualche piccola nube che si affaccia su Formello. La Lazio apre la 18/a giornata di Serie A, ospitando ...Una sfida da vincere per restare agganciati al treno europeo e scacciare qualche piccola nube che si affaccia su Formello. La Lazio apre la 18/a giornata di Serie A, ospitando domani pomeriggio all'Ol ...