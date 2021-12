Raffaele Chiulli rieletto Presidente dell’Arisf

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La comunità sportiva mondiale si è riunita per l’Assemblea generaleper riflettere sul fronte unito dello sport di fronte alle sfide dell’anno passato e votare l’elezione dele del Consiglioper il periodo 2021-2025.della Uim (International Powerboating Federation) è statoall’unanimità(Association of Ioc Recognized International Sport Federations) per un altro mandato di quattro anni dall’Assemblea Generalee inizierà il suo terzo mandato a capo del organizzazione che guida dal 2013. “Sono onorato della fiducia ricevuta da tutte le Federazioni sportive Internazionali che rappresenta un riconoscimento tangibile del ...

