Quirinale, Salvini a Letta: nessuno può escludere nessuno (Di giovedì 16 dicembre 2021) "Ho chiamato tutti i miei colleghi segretari di partito, dai più piccoli ai più grandi, da destra a sinistra per incontrarci a un tavolo e non litigare sui giornali. E soprattutto non partendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) "Ho chiamato tutti i miei colleghi segretari di partito, dai più piccoli ai più grandi, da destra a sinistra per incontrarci a un tavolo e non litigare sui giornali. E soprattutto non partendo ...

Advertising

CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - fattoquotidiano : Denis rassicura il leader di Forza Italia, ma fa da trait d’union tra i due Matteo per il filosofo [di… - elio_vito : Salvini non convince Forza Italia e Fratelli d’Italia, cerca solo visibilità...?? - NicholasPelle : RT @martinoloiacono: Salvini si smarca da Meloni sul Quirinale: 'Un patriota? Ce ne sono 60 milioni. (Il centrodestra e le idee geniali) - Piero59093899 : RT @LucillaMasini: 2013. #SalviniPagliaccio: 'Berlusconi condannato a 4 anni. I kompagni del PD come giustificheranno di essere al Governo… -