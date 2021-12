Nuoto, risultati batterie Mondiali 16 dicembre: super Razzetti in due Finali! Bene Cusinato, De Tullio e 4×100 sl uomini (Di giovedì 16 dicembre 2021) Hanno preso il via quest’oggi con le prime batterie i Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Nell’Etihad Arena di Abu Dhabi gare e risultati di un certo rilievo. Il via alle danze lo si è dato con le heat dei 400 stile libero maschili. In casa Italia da registrare l’entrata in Finale di Marco De Tullio. Il pugliese ha siglato l’ottavo e ultimo tempo utile per rientrare nella top-8 con il crono di 3:39.53 nell’overall comandato dall’austriaco Felix Auböck (3:37.91). Grande equilibrio ed eliminazioni eccellenti come quelle purtroppo di Matteo Ciampi, argento agli Europei di vasca corta a Kazan, primo degli esclusi in 3:40.10 e del tunisino (campione olimpico) Ahmed Hafnaoui decimo in 3:40.30. Nei 200 stile libero femminili la canadese Rebecca Smith e la rappresentante di Hong Kong Siobhan Bernadette ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Hanno preso il via quest’oggi con le prime2021 diin vasca corta. Nell’Etihad Arena di Abu Dhabi gare edi un certo rilievo. Il via alle danze lo si è dato con le heat dei 400 stile libero maschili. In casa Italia da registrare l’entrata in Finale di Marco De. Il pugliese ha siglato l’ottavo e ultimo tempo utile per rientrare nella top-8 con il crono di 3:39.53 nell’overall comandato dall’austriaco Felix Auböck (3:37.91). Grande equilibrio ed eliminazioni eccellenti come quelle purtroppo di Matteo Ciampi, argento agli Europei di vasca corta a Kazan, primo degli esclusi in 3:40.10 e del tunisino (campione olimpico) Ahmed Hafnaoui decimo in 3:40.30. Nei 200 stile libero femminili la canadese Rebecca Smith e la rappresentante di Hong Kong Siobhan Bernadette ...

