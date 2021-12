Nuoto, Mondiali vasca corta: Benedetta Pilato in semifinale con il 3° tempo dei 50 rana, squalificata Castiglioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un sorriso a metà nelle batterie dei 50 rana donne, valide per la prima giornata dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Nell’Etihad Arena di Abu Dhabi erano presenti sul blocchetto di partenza Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni. Buoni segnali per la pugliese che ha vinto la propria heat (ex aequo) con la finlandese Ida Hulkko in 29?73, dando una buona risposta a un periodo particolare in cui i riscontri non le vengono con facilità come in passato. Amarezza invece per Castiglioni, squalificata poco dopo aver vinto la propria batteria. Non si conoscono i motivi per i quali la lombarda sia stata sanzionata, ma si può supporre che il riferimento sia a qualcosa di tecnico come a una gambata irregolare. Alla fine ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un sorriso a metà nelle batterie dei 50donne, valide per la prima giornata dei2021 diin. Nell’Etihad Arena di Abu Dhabi erano presenti sul blocchetto di partenzae Arianna. Buoni segnali per la pugliese che ha vinto la propria heat (ex aequo) con la finlandese Ida Hulkko in 29?73, dando una buona risposta a un periodo particolare in cui i riscontri non le vengono con facilità come in passato. Amarezza invece perpoco dopo aver vinto la propria batteria. Non si conoscono i motivi per i quali la lombarda sia stata sanzionata, ma si può supporre che il riferimento sia a qualcosa di tecnico come a una gambata irregolare. Alla fine ...

