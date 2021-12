Milan, due acquisti a gennaio: individuato il sostituto di Kjaer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il sostituto di Kjaer come primo obiettivo del mercato di gennaio del Milan. Massima attenzione anche al possibile assalto per un nuovo centravanti considerati i continui ko offensivi Il Milan è pronto a spingere il piede sull’acceleratore in vista del mercato di gennaio. Il club rossonero proverà l’assalto a un nuovo centrale difensivo per sopperire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildicome primo obiettivo del mercato didel. Massima attenzione anche al possibile assalto per un nuovo centravanti considerati i continui ko offensivi Ilè pronto a spingere il piede sull’acceleratore in vista del mercato di. Il club rossonero proverà l’assalto a un nuovo centrale difensivo per sopperire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : Dopo due giorni di riposo, il #Milan stamattina ha ripreso ad allenarsi, #Giroud sta meglio ma ha svolto ancora un… - AntoVitiello : #Castillejo recuperato, si è allenato oggi in gruppo a #Milanello. Gli altri infortunati hanno svolto ancora lavoro… - AntoVitiello : Da #Milanello, allenamento defaticante terminato da poco. #Pioli ha concesso due giorni di riposo (come da programm… - lafrecciadibat1 : RT @un_polle: Salve Scaroni, proprio una bella giornata non trova? “Non parlo di meteo” Il Milan è un po’ in calo, c’è un problema infort… - infoitsport : Milan-Napoli, la probabile formazione rossonera: Pioli ha due dubbi -