Il futuro di un senatore bianconero è in bilico: possibile cessione per lui! (Di giovedì 16 dicembre 2021) In casa Juventus si parla tanto di rivoluzione in chiave mercato. Tra i possibili partenti c'è anche un giocatore che è a Torino ormai da quasi due lustri. Si tratta di Alex Sandro il cui futuro è in bilico dalle parti della Continassa. Alex Sandro, Juventus, futuro Gli scenari Il giocatore brasiliano ha ormai perso smalto e da 2/3 stagioni il suo rendimento non è più quello che lo aveva fatto conoscere a tutta Europa come uno dei migliori terzini sinistri. A gennaio o più facilmente a fine stagione Alex Sandro potrebbe dunque salutare. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

