GUIDA TV 16 DICEMBRE 2021 | UN GIOVEDÌ TRA UN PROFESSORE | CADUTA LIBERA | COPPA ITALIA E FORMIGLI

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 UnFINE Serie Tv 21:20 60 sul 2 Intrattenimento 21:25 Non ci Resta che Vincere 1°Tv Film 21:25 Dritto e Rovescio Attualità 21:45Campionissimi SUPERTOTOSHARE Quiz 21:00 Sampdoria-Torino () Calcio 21:15 PiazzaPulita Attualità 21:30 Men in Black: International Film 21:35 Lady Gucci: Patrizia Reggiani 1°Tv Documentario

