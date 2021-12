Festa della Befana 2022 a Piazza Navona, il comune lavora ad un evento per il 6 gennaio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Festa della Befana 2022. Niente da fare per la Befana quest’anno. La più famosa Festa post natalizia è annullata per il 2022 a causa del Covid. Nonostante ciò, però, ci potrebbe essere uno spiraglio. L’assessora al Commercio, Monica Lucarelli, ha inviato alla omonima commissione capitolina una nota. All’interno si esprime chiaramente che con le condizioni attuali si potrebbe valutare di allestire e organizzare una Festa nell’arco di una sola mattinata il 6 gennaio, giorno della Befana. Leggi anche: Festa della Befana 2021-2022 a Piazza Navona: la decisione dell’assessora Lucarelli Nella nota firmata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021). Niente da fare per laquest’anno. La più famosapost natalizia è annullata per ila causa del Covid. Nonostante ciò, però, ci potrebbe essere uno spiraglio. L’assessora al Commercio, Monica Lucarelli, ha inviato alla omonima commissione capitolina una nota. All’interno si esprime chiaramente che con le condizioni attuali si potrebbe valutare di allestire e organizzare unanell’arco di una sola mattinata il 6, giorno. Leggi anche:2021-: la decisione dell’assessora Lucarelli Nella nota firmata ...

