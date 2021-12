F1, Fernando Alonso: “In molti avevano grandi aspettative, ma io volevo divertirmi e l’ho fatto” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Terminata la stagione di Formula 1, dopo un finale rocambolesco che ha decretato Max Verstappen come Campione del Mondo, è tempo di bilanci per i piloti. Al tempo stesso, arrivano anche le prime sensazioni dopo i test di Abu Dhabi; è proprio questo il caso di Fernando Alonso, che ai microfoni di Marca ha rilasciato importanti dichiarazioni sia sulla stagione da poco conclusa, sia sulle aspettative per la prossima. Sappiamo, infatti, che l’anno prossimo cambierà molto in F1 soprattutto a livello di pneumatici; i test dunque diventano fondamentali per un pilota, alla ricerca del feeling giusto con la nuova monoposto. Alonso ne parla, entusiasta, e in attesa di novità anche a livello di motore: “Le nuove gomme mi piacciono, ma alla fine tutto ciò che gira va bene; tuttavia, è una grande novità, un bel cambio, abbiamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Terminata la stagione di Formula 1, dopo un finale rocambolesco che ha decretato Max Verstappen come Campione del Mondo, è tempo di bilanci per i piloti. Al tempo stesso, arrivano anche le prime sensazioni dopo i test di Abu Dhabi; è proprio questo il caso di, che ai microfoni di Marca ha rilasciato importanti dichiarazioni sia sulla stagione da poco conclusa, sia sulleper la prossima. Sappiamo, infatti, che l’anno prossimo cambierà molto in F1 soprattutto a livello di pneumatici; i test dunque diventano fondamentali per un pilota, alla ricerca del feeling giusto con la nuova monoposto.ne parla, entusiasta, e in attesa di novità anche a livello di motore: “Le nuove gomme mi piacciono, ma alla fine tutto ciò che gira va bene; tuttavia, è una grande novità, un bel cambio, abbiamo ...

Advertising

sportal_it : F1, Alonso ha un piano per la prossima stagione - antaartide : posso dire fernando alonso vero protagonista di questa stagione? - lewixbreathin : RT @rompipallex: se anche Fernando Alonso che farebbe di tutto per vedere LH perdere ha detto che era una cazzata io non ho bisogno di avvo… - kuneijder2 : @simostu9 Il giorno Fernando Alonso - rompipallex : se anche Fernando Alonso che farebbe di tutto per vedere LH perdere ha detto che era una cazzata io non ho bisogno… -