Coppa d’Africa | l’altolà dei club De Laurentiis e gli altri presidenti alla Fifa | senza sicurezza i giocatori non partono

Coppa d'Africa a rischio, De Laurentiis e gli altri presidenti scrivono alla Fifa: Vogliamo conoscere i protocolli sanitari che verranno applicati in Camerun sennò non facciamo partire i nostri giocatori». I club VOGLIONO FERMARE LA Coppa d'Africa Rischio stop per la Coppa d'Africa, anche se dal continente nero continuano ad affermare che la manifestazione si farà in Europa la situazione è completamente diversa come rivela l'edizione odierna del quotidiano il Mattino. Secondo il quotidiano napoletano, De Laurentiis e gli altri presidenti hanno scritto alla Fifa, chiedendo di conoscere i protocolli sanitari che verranno applicati in Camerun.

