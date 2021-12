Cecchi (Aaiito): “Inquinamento fattore di rischio per cuore e polmoni” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “L’Inquinamento dell’aria è il principale fattore di rischio per la salute. Di recente il ‘New England Journal of Medicine’ lo ha inserito tra i fattori di rischio cardiovascolare al pari di ipertensione e colesterolo, e dovrebbe essere considerato un fattore di rischio anche per le malattie respiratorie”. Lo ha detto Lorenzo Cecchi, presidente eletto dell’Associazione allergologi, immunologi italiani territoriali e ospedalieri (Aaiito), intervenendo al talk ‘Urban health. Respirare in città’, settimo webinar promosso e organizzato da Alleati per la Salute, il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. All’incontro – moderato da Federico Luperi, direttore Innovazione e Nuovi media di Adnkronos – hanno partecipato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) “L’dell’aria è il principalediper la salute. Di recente il ‘New England Journal of Medicine’ lo ha inserito tra i fattori dicardiovascolare al pari di ipertensione e colesterolo, e dovrebbe essere considerato undianche per le malattie respiratorie”. Lo ha detto Lorenzo, presidente eletto dell’Associazione allergologi, immunologi italiani territoriali e ospedalieri (), intervenendo al talk ‘Urban health. Respirare in città’, settimo webinar promosso e organizzato da Alleati per la Salute, il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. All’incontro – moderato da Federico Luperi, direttore Innovazione e Nuovi media di Adnkronos – hanno partecipato ...

Advertising

lifestyleblogit : Cecchi (Aaiito): 'Inquinamento fattore di rischio per cuore e polmoni' - - lifestyleblogit : Cecchi (Aaiito): 'Inquinamento fattore di rischio per cuore e polmoni' - - telodogratis : Cecchi (Aaiito): “Inquinamento fattore di rischio per cuore e polmoni” - TV7Benevento : Cecchi (Aaiito): 'Inquinamento fattore di rischio per cuore e polmoni'... - fisco24_info : Cecchi (Aaiito): 'Inquinamento fattore di rischio per cuore e polmoni': 'L'inquinamento dell'aria è il principale f… -