All’asta il primo SMS della storia | la cifra è da capogiro

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) In queste ore è stato messoilSMS inviato ad un telefono cellulare: laper acquisirlo è da. Chiunque sia nato a partire dalla fine degli anni ’90 non può comprendere quale rivoluzione sia stata la commercializzazione di telefoni cellulari in grado di mandare SMS. Se i primi telefoni mobile sono giunti negli anni ’80 e sono divenuti di massa a metà degli anni’90, alla fine del millennio scorso ciò che ne ha permesso la definitiva diffusione ed il successo è stata proprio l’introduzione dei messaggi di testo. La funzione è divenuta popolare soprattutto tra gli adolescenti e le nuove generazioni e le compagnie telefoniche si sono battute a suon di offerte su messaggi illimitati per ottenere il favore degli utenti. Oggi l’SMS è divenuto uno strumento anacronistico, utilizzato ...