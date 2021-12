Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2021 ore 08:45 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Viabilità DEL 15 DICEMBRE 2021 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E NOMENTANA E TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE PROSEGUIAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE, ORA LOCALIZZATE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, SEMPRE SUL TRATTO URBANO, MA IN USCITA CODE ALL’ALTEZZA DEL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)DEL 15 DICEMBREORE 08.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE DICODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONENORD E NOMENTANA E TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE PROSEGUIAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO, TRAFIUMICINO E LAURENTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE, ORA LOCALIZZATE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, SEMPRE SUL TRATTO URBANO, MA IN USCITA CODE ALL’ALTEZZA DEL ...

