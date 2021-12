Una confusione interna in “Sudoku”, il nuovo singolo di Alison Daisy (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Questo brano è nato di getto da un’idea iniziale del mio produttore Marco Canigiula. Volevo cambiare ‘strada’ rispetto alle pubblicazioni precedenti e Sudoku mi rappresenta a pieno” Dal 10 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “Sudoku” (Cantieri Sonori), nuovo brano di Alison Daisy. Il pezzo è presente su tutte le piattaforme di streaming dal 24 novembre. Dopo il successo del singolo “Pop Star” (feat. Dandy Turner), Alison Daisy torna in una veste tutta nuova pubblicando “Sudoku”, un brano scritto con Marco Canigiula e Serena Ventre. La canzone è una ballad al confine tra r’n’b e indie giocata su drum e rhodes che vuole avvicinarsi alla black music dei tempi d’oro, ma con sonorità e influenze più moderne. Come canta ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Questo brano è nato di getto da un’idea iniziale del mio produttore Marco Canigiula. Volevo cambiare ‘strada’ rispetto alle pubblicazioni precedenti emi rappresenta a pieno” Dal 10 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “” (Cantieri Sonori),brano di. Il pezzo è presente su tutte le piattaforme di streaming dal 24 novembre. Dopo il successo del“Pop Star” (feat. Dandy Turner),torna in una veste tutta nuova pubblicando “”, un brano scritto con Marco Canigiula e Serena Ventre. La canzone è una ballad al confine tra r’n’b e indie giocata su drum e rhodes che vuole avvicinarsi alla black music dei tempi d’oro, ma con sonorità e influenze più moderne. Come canta ...

