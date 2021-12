No vax tentano di occupare un ospedale, bloccati dalla polizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Hanno tentato di occupare un , organizzandosi nei gruppi e nelle chat su Telegram. La polizia, però, è riuscita a bloccare un blitz di prima che potesse diventare realtà. È accaduto a . Leggi anche > ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Hanno tentato diun , organizzandosi nei gruppi e nelle chat su Telegram. La, però, è riuscita a bloccare un blitz di prima che potesse diventare realtà. È accaduto a . Leggi anche > ...

Advertising

Corriere : Nel reparto di rianimazione dove i no vax ricoverati tentano di strappare la mascherina... - StefanoBusato1 : RT @Corriere: Nel reparto di rianimazione dove i no vax ricoverati tentano di strappare la mascherina... - polveredystelle : RT @la_bolda: @autocostruttore Purtroppo è vero ma non c'entra no vax o pro vax, non tutti riescono a tollerare il casco, si agitano e te… - SMAX6662000 : @Corriere Già vedo i titoloni: 'I no vax tentano di uccidere il presidente' - 64Mgg : RT @fatazoe: -