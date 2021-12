Moleskine | il taccuino icona dalla grande storia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Life&People.it Ci sono oggetti che entrano nell’immaginario comune e nellacome se fossero sempre esistiti; ne è l’esempio un piccolo oggetto tascabile, spesso compagno di viaggio fisico e mentale che custodisce appunti, storie e suggestioni: il. I taccuini accompagnano “viaggi” che sono ricerche a cavallo fra l’intima necessità di scoprire e l’urgenza di fissare riflessioni, ispirazioni, ricordi, intuizioni alternative e altre volte semplici passatempi. Quasi tutti gli artisti e progettisti prendono “appunti”, prima di lavorare sull’opera vera e propria; perché si sa, l’ispirazione è sempre in agguato. Ilè un oggetto perfetto nella sua essenzialità; è pensato per un approccio romantico alla scrittura o al disegno e contiene annotazioni creative eseguite ...

_eenila : Currently alla ricerca di un bullet journal (taccuino puntinato) simile a quella della Moleskine ma che non sia Mol… - kat_prima : RT @QuartiereApt: SENZA TITOLO di @eurodisgusto #Acquerello su taccuino #Moleskine 50% cotone Anno: 2020 #art #watercolorart #watercolors… - festinalente3 : RT @QuartiereApt: SENZA TITOLO di @eurodisgusto #Acquerello su taccuino #Moleskine 50% cotone Anno: 2020 #art #watercolorart #watercolors… - ms_luisastrange : RT @QuartiereApt: SENZA TITOLO di @eurodisgusto #Acquerello su taccuino #Moleskine 50% cotone Anno: 2020 #art #watercolorart #watercolors… - eurodisgusto : RT @QuartiereApt: SENZA TITOLO di @eurodisgusto #Acquerello su taccuino #Moleskine 50% cotone Anno: 2020 #art #watercolorart #watercolors… -

Ultime Notizie dalla rete : Moleskine taccuino

STREETRAPITALIA

dal design classico con il libro dell'alfabeto elfico come inserto. VEDI SU AMAZON L'AGENDA A TEMA ISENGARD VEDI SU AMAZON L'AGENDA MONTE FATO VEDI SU AMAZON L'AGENDA MORIA Harry Potter ...Un mappa delle proprie letture che si presenta con un aspetto elegante, perfetto come regalo di Natale !Books Journal, Notebook a Tema -con Copertina Rigida per Raccogliere ed ...