Hong Kong, incendio al World Trade Center: 300 persone intrappolate sul tetto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oltre 300 persone sono rimaste intrappolate sul tetto del World Trade Center mentre altre centinaia sono state evacuate, a Hong Kong, a causa di un incendio. Il rogo è divampato nell'edificio di 38 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oltre 300sono rimastesuldelmentre altre centinaia sono state evacuate, a, a causa di un. Il rogo è divampato nell'edificio di 38 ...

Advertising

ilpost : L’editore di Hong Kong Jimmy Lai è stato giudicato colpevole per aver partecipato a una veglia per la strage di Pia… - SkyTG24 : Hong Kong, Jimmy Lai e due attivisti condannati per veglia in ricordo di Tienanmen - Adnkronos : #HongKong, vietato ricordare #Tiananmen: tre attivisti 'colpevoli'. - DavideOberta : RT @DavideOberta: Acquistiamo direttamente dai produttori vini e prodotti tipici agroalimentari per i Mercati Esteri in particolare per nos… - RedazioneLaNews : #Milano Da Milano a Hong Kong con milioni di euro nelle valigie: 10 arresti -