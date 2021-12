**Ex Embraco: Mise, nessuna proposta reindustrializzazione, ora focus su lavoratori** (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - nessuna proposta concreta per la reindustrializzazione del sito piemontese della ex Embraco. E' il Mise oggi ad ufficializzare quanto già emerso nelle scorse settimane: la priorità ora è la ricollocazione dei lavoratori che farà leva sulle nuove norme varate nei mesi scorsi con cui si incentivano le assunzioni dei lavoratori da aziende in crisi. L'annuncio al tavolo convocato oggi dal coordinatore della struttura per le crisi d'impresa Luca Annibaletti a cui hanno preso parte il curatore fallimentare dell'azienda, la regione Piemonte, le istituzioni locali, i sindacati e i consulenti di Whirlpool. L'attenzione ora verterà sul "percorso di ricollocazione dei lavoratori", spiega Annibaletti, che vedrà il coinvolgimento anche del Ministero del Lavoro, della regione Piemonte e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) -concreta per ladel sito piemontese della ex. E' iloggi ad ufficializzare quanto già emerso nelle scorse settimane: la priorità ora è la ricollocazione dei lavoratori che farà leva sulle nuove norme varate nei mesi scorsi con cui si incentivano le assunzioni dei lavoratori da aziende in crisi. L'annuncio al tavolo convocato oggi dal coordinatore della struttura per le crisi d'impresa Luca Annibaletti a cui hanno preso parte il curatore fallimentare dell'azienda, la regione Piemonte, le istituzioni locali, i sindacati e i consulenti di Whirlpool. L'attenzione ora verterà sul "percorso di ricollocazione dei lavoratori", spiega Annibaletti, che vedrà il coinvolgimento anche del Ministero del Lavoro, della regione Piemonte e ...

