Draghi e le critiche dell’Europa: «Le restrizioni Covid? Non c’è molto da riflettere» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il premier: Omicron impone la massima attenzione sulla pandemia. La bozza del vertice a Bruxelles: no a misure sproporzionate sui viaggi Leggi su corriere (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il premier: Omicron impone la massima attenzione sulla pandemia. La bozza del vertice a Bruxelles: no a misure sproporzionate sui viaggi

Advertising

infoitinterno : Draghi e le critiche dell’Europa: «Le restrizioni Covid? Non c’è molto da riflettere» - lacittanews : L'Europa non riconosce la necessità dello stato di emergenza in Italia. Le critiche a Draghi, 'che dovrà chiarire',… - kalidu1926 : drastiche le misuri di draghi per chi dall'Europa viene in italia e tante critiche. indifferenza e dolce tacere qu… - makecazzneso : @AndreaVenanzoni @MarcoCantamessa Le critiche si estendono anche a Draghi ovviamente? - Ariel2575 : @HoaraBorselli i media ufficiali sono stati sempre a favore di Speranza e Conte,Conte2 col PD,non ricordo critiche… -