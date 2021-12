Covid: Serracchiani, 'no vax a Pordenone, bene stop Questura' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Noi stiamo con chi negli ospedali ci entra per lavorare e prendersi cura di tutti. Dunque tempestiva e doverosa l'operazione preventiva della Questura di Pordenone in contrasto ad azioni pericolose, illegali e destabilizzanti come quella progettata da gruppi no vax a Pordenone proprio contro chi combatte il Covid. Sono intollerabili manifestazioni non autorizzate, assembramenti o, ancora peggio, accessi impropri di persone non vaccinate in strutture sanitarie. I modi con cui certe frange di no vax manifestano il loro pensiero vanno oltre l'esercizio di un diritto, sono intese a provocare disagio alla comunità e vogliono imporre visioni antiscientifiche”. Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, dopo che è stato fermato un gruppo di manifestanti no ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Noi stiamo con chi negli ospedali ci entra per lavorare e prendersi cura di tutti. Dunque tempestiva e doverosa l'operazione preventiva delladiin contrasto ad azioni pericolose, illegali e destabilizzanti come quella progettata da gruppi no vax aproprio contro chi combatte il. Sono intollerabili manifestazioni non autorizzate, assembramenti o, ancora peggio, accessi impropri di persone non vaccinate in strutture sanitarie. I modi con cui certe frange di no vax manifestano il loro pensiero vanno oltre l'esercizio di un diritto, sono intese a provocare disagio alla comunità e vogliono imporre visioni antiscientifiche”. Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora, dopo che è stato fermato un gruppo di manifestanti no ...

