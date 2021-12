“Cosa c’è nel piatto”. Caos a 4 Ristoranti, il programma di Borghese finisce tra commenti disgustosi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiama 4 Ristoranti ed è il programma condotto da Alessandro Borghese su Sky Uno. In questi giorni sta andando in onda la nuova stagione in cui quattro ristoratori si sfidano per scegliere il migliore. Questa volta lo show ha fatto tappa nell’Astigiano A cogliere la sfida sono stati Fabio, Daniela, Gregorio e Manuela, con il compito di esaltare la cucina del territorio proponendo ricche esperienze di gusto. Ma si è trattato di una delle puntate più discusse di sempre con tanto di sputi nel piatto. Lo scontro più grande, come riporta La Stampa, c’è stato tra Fassio, che gestisce il ristorante “La signora in rosso” assieme alla moglie Elena Romano, e Manuela Scavino, che con la sua “Enoteca Gastronomica Civico 15” di Canelli ha vinto la puntata. Tutto è iniziato quando Manuela Scavino ha trovato un capello nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiama 4ed è ilcondotto da Alessandrosu Sky Uno. In questi giorni sta andando in onda la nuova stagione in cui quattro ristoratori si sfidano per scegliere il migliore. Questa volta lo show ha fatto tappa nell’Astigiano A cogliere la sfida sono stati Fabio, Daniela, Gregorio e Manuela, con il compito di esaltare la cucina del territorio proponendo ricche esperienze di gusto. Ma si è trattato di una delle puntate più discusse di sempre con tanto di sputi nel. Lo scontro più grande, come riporta La Stampa, c’è stato tra Fassio, che gestisce il ristorante “La signora in rosso” assieme alla moglie Elena Romano, e Manuela Scavino, che con la sua “Enoteca Gastronomica Civico 15” di Canelli ha vinto la puntata. Tutto è iniziato quando Manuela Scavino ha trovato un capello nel ...

