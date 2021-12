Amici 21, per Francesca Tocca finisce in un brutto pianto: "Mi costringono a farlo" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Maria De Filippi, da buona padrona di casa, ha provato ad aiutare la ballerina Aisha. Per farlo le ha mandato in supporto due ballerine professioniste: Francesca Tocca e Elena D'Amario. Le due hanno fornito supporto psicologico alla giovanissima ballerina, che sta lottando per superare le sue insicurezze. Tuttavia l'incontro a tre è servito anche alle più esperte per sfogarsi e togliere qualche sassolino dalle scarpe. Fare la ballerina ha tanti lati positivi ma anche qualcuno negativo. "Ci chiedono sempre di essere perfette agli occhi della gente. Siamo costrette a farlo. A volte ci facciamo dei problemi, convinte che dobbiamo essere perfette ma magari la gente lì fuori non li guarda nemmeno. E' tutto nella nostra testa: a volte entriamo in un tunnel. Mi viene da piangere ma non vorrei piangere", è stato l'amaro sfogo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Maria De Filippi, da buona padrona di casa, ha provato ad aiutare la ballerina Aisha. Perle ha mandato in supporto due ballerine professioniste:e Elena D'Amario. Le due hanno fornito supporto psicologico alla giovanissima ballerina, che sta lottando per superare le sue insicurezze. Tuttavia l'incontro a tre è servito anche alle più esperte per sfogarsi e togliere qualche sassolino dalle scarpe. Fare la ballerina ha tanti lati positivi ma anche qualcuno negativo. "Ci chiedono sempre di essere perfette agli occhi della gente. Siamo costrette a. A volte ci facciamo dei problemi, convinte che dobbiamo essere perfette ma magari la gente lì fuori non li guarda nemmeno. E' tutto nella nostra testa: a volte entriamo in un tunnel. Mi viene da piangere ma non vorrei piangere", è stato l'amaro sfogo ...

