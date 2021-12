Aguero in lacrime | “Ho deciso di ritirarmi dal calcio! Non c’erano più speranze”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo le numerose voci che si sono inseguite nell’ultimo periodo, oggi Sergio Agüero ha dato l’annuncio ufficiale, quello che nessun amante del mondo del calcio avrebbe mai voluto sentire. FOTO: Getty –annuncio ufficiale Dopo aver indetto una conferenza stampa, infatti, El Kun ha ufficialmente detto addio al calcio, in seguito ai problemi al cuore riscontrati il 30 ottobre scorso, nel match contro l’Alaves. Di seguito il tweet della pagina ufficiale del Barcellona, in cui Agüero è visibilmente emozionato. pic.twitter.com/QA9sXkgydS— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2021

Ultime Notizie dalla rete : Aguero lacrime

...è costretto a dare l'addio al calcio . Nei giorni scorsi erano trapelate delle anticipazioni, adesso è arrivato l'annuncio in conferenza stampa da parte del Kun. In, visibilmente ...Tra leSergiodice addio al calcio giocato, in una conferenza stampa al Camp Nou di Barcellona. L'argentino deve fermarsi a causa di un'aritmia incompatibile con l'attività agonistica. ...Lo ha annunciato in lacrime lo stesso attaccante 33enne ora del Barcellona ma che ha fatto lasciato il segno con le maglie di Atletico e Manchester City.L'argentino dice basta per problemi cardiaci: "Sono felice della decisione che ho preso per il bene della mia salute" ...